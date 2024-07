In den letzten Jahren war die Feierfreude zum 1. August oft durch ein Feuer- und Feuerwerksverbot 1. August Feuerwerk und Grillieren trotz Feuerverbot? getrübt, nicht so in diesem Jahr. Die meisten Kantone sind geringfügig oder mässig von Waldbrandgefahr betroffen und erlauben ihren Anwohnern daher das Zünden von Feuerwerkskörpern zum Nationalfeiertag.