Die Knallerei im eigenen Garten sei keine Tradition, erklärte Corinne Meister, Mitglied des Initiativkomitees, diesen Sommer gegenüber dem Beobachter. Die Initiative will Privatpersonen das Zünden von lauten Feuerwerken am 1. August und an Silvester verbieten. Offizielle Feuerwerke an Festen von überregionaler Bedeutung sollen erlaubt bleiben.