Lockerungen während der Massnahme: Wie läuft das ab?

Blicken wir zurück auf das Jahr 2024, als Raphael Meier erneut zum Mörder wurde. Im August jenes Jahres befindet sich Meier noch immer in einer stationären Massnahme. Als er an den Ort seiner ersten Tat zurückkehrt, hat er unbegleiteten Ausgang. Er holt sich aus der Wohnung des Vaters am Nasenweg ein grosses Messer. Im Treppenhaus begegnet er einer 75-jährigen Anwohnerin, die gerade von ihrem Einkauf nach Hause kommt. Auch sie hatte einen Konflikt mit seinem Vater – wegen eines Kellerabteils. Er sticht mehrmals zu: in ihren Hals, ihre Brust. Zuletzt schneidet er ihr die Kehle durch. Sie hat keine Chance und stirbt sofort.