Und wie steht es um die Versuche mit einer legalen Abgabe von Cannabis?

Bisher hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) drei Bewilligungen ausgestellt. Der Versuch in Basel-Stadt ist bereits angelaufen. Bis zu 200 Personen können dort an bestimmten Verkaufsstellen legal Cannabis beziehen. In Zürich startet im Sommer ein Versuch mit bis zu 2000 Teilnehmenden, und auch ein Versuch in der Waadt hat bereits eine Bewilligung erhalten. Weitere Gesuche sind beim BAG hängig.