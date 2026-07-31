Unterstützung für Bürger in Not

Bei seiner Einführung war der Heimatort normalerweise auch der Wohnort einer Person. Mit erhöhter Mobilität ist das je länger, je weniger der Fall. Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer ist der Heimatort im Alltag unterdessen irrelevant und markiert lediglich ein Stück Familiengeschichte.



Seit 2012 das Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger angepasst wurde, hat der Bürgerort schliesslich eine der letzten wichtigen Funktionen verloren: die Sozialhilfe. Bis zum Ersten Weltkrieg war der Heimatort vollumfänglich für die Unterstützung der Bedürftigen zuständig, egal wo diese wohnten. Das konnte für die Heimatorte zu einem finanziellen Problem werden. Deshalb zahlten gewisse Gemeinden im 19. Jahrhundert «ihren» Armen die Überquerung des Atlantiks, wenn sie im Gegenzug auf ihr Bürgerrecht verzichteten.