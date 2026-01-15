Stellen Sie sich vor: Ihr Vermieter kündigt Ihnen die Wohnung. Doch anstatt den Brief in den Briefkasten zu legen, hängt er die Kündigung ans schwarze Brett im Treppenhaus – an dem Sie drei Monate lang vorbeispazieren, ohne die Kündigung zu bemerken. Drei Monate später klopft der Vermieter an Ihre Tür, um die Wohnung abzunehmen. Und behauptet, Sie hätten ja von der Kündigung wissen müssen.