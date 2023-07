Zwar räumt das Bezirksgericht ein, dass viele seiner Kommentare – obschon von «kritisch-angriffiger Natur» – für sich allein die Schwelle zum Stalking nicht überschreiten. Die Meinungsfreiheit schütze das Recht eines jeden, sich in der Öffentlichkeit kritisch über andere Personen zu äussern, schreibt die Einzelrichterin in ihrer Begründung. Und weil sich Jolanda Spiess-Hegglin selbst im Gespräch halte, müsse sie sich auch kritische Rückmeldungen in grösserer Zahl gefallen lassen. Das sei aber kein Freipass: Die Vehemenz, mit welcher der Mann seine Überzeugungen vorbringt, überschreitet «jedes sozial übliche und erträgliche Mass», wie es im Urteil heisst.