Tagsüber arbeiten, nachts in die Zelle: Die Halbgefangenschaft soll Häftlinge gegen Ende ihrer Zeit im Gefängnis auf das Leben in Freiheit vorbereiten. Auch bei Haftstrafen von weniger als zwölf Monaten wird die Strafe oft so vollzogen. Weil es weitere Straftaten eher verhindert, wenn Betroffene in ihrem beruflichen und sozialen Umfeld bleiben können.