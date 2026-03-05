Doch kaum war das Vertrauen da, wurde abkassiert. Dem einen Opfer entlockte die Frau zunächst 19’000 Franken für ein Auto, später insgesamt 150’000 Franken in bar. Mit dem zweiten Opfer war eine Hochzeit geplant, und sogar ein Wohnungskauf wurde ins Auge gefasst. Dann behauptete die Frau, ihr 37-jähriger Sohn habe einen Liquiditätsengpass, weil er Behandlungskosten für den Bruder der Mutter vorgeschossen habe. Der gutgläubige Senior überwies 100’000 Franken als Darlehen. Die Hochzeit fand nie statt und das Geld war weg – verprasst für den luxuriösen Lebensstil von Mutter und Sohn.