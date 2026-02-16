Rückkehr trotz Krieg

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Frühjahr 2022 erlaubte der Weltfussballverband Fifa ausländischen Spielern in Russland, ihren Vertrag vorübergehend auszusetzen. Der Norweger war zu diesem Zeitpunkt bei einem englischen Verein ausgeliehen, aber immer noch beim russischen Club unter Vertrag. Er suspendierte diesen Vertrag beim russischen Verein im Sommer 2022, reaktivierte ihn aber nur wenige Monate später bereits wieder. Er kehrte freiwillig nach Russland zurück, um auf Leihbasis in Moskau bei einer anderen russischen Mannschaft zu spielen.