Martin Baumann will eigentlich nur ein Sofa kaufen. An einem Montagabend im Januar 2023 parkiert er sein Auto vor einem Möbelgeschäft in der Lyssacher «Einkaufsmeile». Was Baumann nicht weiss: Der Parkplatz gehört nicht zum Geschäft, sondern wird von einem Betreiber geführt, der sämtliche nicht bezahlten Parkgebühren mit Nachforderungen, Betreibungsandrohungen oder Strafbefehlen eintreibt.