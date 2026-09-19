Die Schulglocke klingelt, 9.30 Uhr. Pause an einem Berufsbildungszentrum im Kanton Zürich. Draussen scheint die Sonne, 20 Grad. Ein paar Jungs bleiben drinnen. Sie reden laut, lachen – und wischen dabei über ihre Handys. Weiter hinten tanzt ein Mädchen zur Musik von Michael Jackson, ihre Freundinnen filmen. Vermutlich für einen Beitrag auf Tiktok. Dann läutet es wieder.
Dass Jugendliche viel Zeit am Handy und auf Social Media verbringen, ist bekannt und sorgt seit Jahren für Diskussionen, der Beobachter berichtet immer wieder darüber. Doch jetzt verschärft sich der Ton der Debatte. Reicht Aufklärung noch oder braucht es Verbote?
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