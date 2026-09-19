Die Schulglocke klingelt, 9.30 Uhr. Pause an einem Berufsbildungszentrum im Kanton Zürich. Draussen scheint die Sonne, 20 Grad. Ein paar Jungs bleiben drinnen. Sie reden laut, lachen – und wischen dabei über ihre Handys. Weiter hinten tanzt ein Mädchen zur Musik von Michael Jackson, ihre Freundinnen filmen. Vermutlich für einen Beitrag auf Tiktok. Dann läutet es wieder.