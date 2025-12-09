Es wird oft bemängelt, dass viele Eltern keine Ahnung haben, was im Netz abgeht. Ihr Rat?

Informiert euch und seid interessiert. Viele Jugendliche sind zum Beispiel in Games unterwegs. Sie spielen oft nicht allein, sondern mit Kollegen. Schaut zu, was abgeht. Manchmal versteht man dann erst die Faszination. Es ist nicht so einfach, genau zu dem Zeitpunkt, an dem es Mama gesagt hat, abzustellen, wenn man mit den anderen noch mitten im Spiel ist. Ich verstehe aber auch, dass es als Eltern nicht einfach ist, à jour zu sein. Viele sind berufstätig oder sonst stark belastet. Und dann sollte man sich auch noch darum kümmern. Eine Überforderung.