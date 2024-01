Was als antisemitisch gilt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Im Zentrum der Diskussion stehen vor allem die Parolen «Stop the Genocide» und «From the River to the Sea, Palestine will be free». Aus proisraelischen Kreisen heisst es, beim Vorwurf des Genozids an der palästinensischen Bevölkerung handle es sich um ein antisemitisches Narrativ, das dazu diene, Israel zu dämonisieren. Die zweite Parole fordert ein freies Palästina vom Jordan-Fluss bis zum Mittelmeer, also auf dem heutigen Gebiet Israels. Kritikerinnen sagen, dass die Parole implizit die Auslöschung des israelischen Staates fordere.