Auf einer Kreuzung in Luzern kracht es am Morgen des 4. Juni 2022: Zwei Autos sind zusammengestossen. Schuld ist der Autofahrer, der von links kam, entscheidet die Staatsanwaltschaft Luzern. Er habe den von rechts kommenden, vortrittsberechtigten und korrekt fahrenden Personenwagen übersehen «und dadurch eine seitlich-frontale Kollision ohne Personenschaden verursacht». Das Delikt: fahrlässiges Nichtgewähren des Rechtsvortritts innerorts mit einem Personenwagen. Die Staatsanwaltschaft erlässt einen Strafbefehl und bestraft den Mann mit einer Busse von 400 Franken.