Billettkontrolle an der Bushaltestelle

Im Februar 2025 hat Hagen bei einer Kontrolle im Bus der Linie 768 sein Billett nicht richtig gezeigt, an der nächsten Haltestelle will er aussteigen. Zwei Billettkontrolleure folgen ihm, sie wollen den Fahrausweis nochmals sehen. Hagen will ihn nicht zeigen. Als sie seine Personalien überprüfen wollen, zeigt Hagen den Kontrolleuren keinen Ausweis, obwohl sie ihn mehrfach dazu auffordern.