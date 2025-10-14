Gemäss Bundesgericht begeht Landfriedensbruch, «wer kraft seines Gehabens derart im Zusammenhang mit der Menge steht, dass er für den unbeteiligten Beobachter als deren Bestandteil erscheint». Es liegt also im Auge des Betrachters. Wer sich aber örtlich nicht deutlich von einer gewalttätigen Gruppe distanziert, läuft zumindest Gefahr, als Mittäter belangt zu werden. Auch wenn jemand nur zuschaut. Erst recht, wenn die Polizei dazu aufgefordert hat, einen bestimmten Ort zu verlassen.