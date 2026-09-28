Wer Post von Letterdata bekam, konnte sich allerdings keinen Reim darauf machen und sich schon gar nicht an irgendeinen Vertragsabschluss erinnern. Und wer die Forderung bestritt, wurde dennoch mit Mahnungen eingedeckt. Viele fühlten sich unter Druck gesetzt – nicht zuletzt, weil die geforderten Beträge mit jedem Schreiben höher wurden. «Ich habe Angst vor einer Betreibung und kann darum nicht mehr schlafen», schrieb eine Betroffene dem Beobachter.