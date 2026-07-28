Wenn Obligo es sich trotzdem einmal anders überlegen würde, wäre der erste Schritt eine Betreibung. Obligo könnte auch direkt klagen, aber das wäre aufwendiger. Gegen die Betreibung können Betroffene Rechtsvorschlag erheben – und damit das ganze Verfahren stoppen. Der nächste Schritt wäre für Obligo: ein Schlichtungsbegehren einreichen.