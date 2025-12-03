Der Einzelrichter folgte dieser Argumentation: Die Kosten seien zwar «hoch bis sehr hoch». Dennoch habe die Klägerin genau die Website erhalten, die sie bestellt habe. Weil sich die Parteien nicht auf einen Vergleich einigen konnten, folgte ein Gerichtsurteil: Die Klägerin muss rund 5000 Franken Entschädigungs- und Gerichtskosten zahlen. Der zweite Vertrag für die Website über rund 13’000 Franken sei ebenfalls zu begleichen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.