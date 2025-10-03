Der Begriff «eheliche Gewalt» wurde auf häusliche Gewalt ausgeweitet. Damit sind neben Ehepartnern auch Konkubinats- und eingetragene Partner und deren Kinder eingeschlossen. Und: Die Opfer häuslicher Gewalt verlieren ihre Aufenthaltsbewilligung nicht mehr, wenn sie die Partnerschaft verlassen. Neu gilt das nicht nur für Partner von Schweizer Staatsangehörigen und Inhabern einer C-Bewilligung, sondern auch für Familienangehörige von Personen mit den Bewilligungen B, L und F.