Was viele nicht wissen: 92 Prozent der Verurteilungen werden per Strafbefehl gefällt. Anders als in einem ordentlichen Gerichtsverfahren ermitteln hier die Staatsanwaltschaften, erheben Anklage und fällen gleich noch den Entscheid. Mit diesen schnellen Strafbefehlsverfahren will man die chronisch überlasteten Gerichte entlasten. Dabei werden aber wichtige rechtsstaatliche Prinzipien und Kontrollmechanismen ausgehöhlt.