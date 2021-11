Was gilt, wenn bei einem Verkehrsdelikt nicht bekannt ist, wer gefahren ist?

Dann muss die im Fahrzeugausweis eingetragene Halterin bezahlen – oder den Namen und die Adresse der Person angeben, die gefahren ist. Es nützt also in diesem Fall nichts, sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht Verkehrsunfall Was passiert, wenn ich die Aussage verweigere? zu berufen.