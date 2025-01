Anschliessend wird das Gericht von Ihnen als Kläger einen Vorschuss verlangen, der maximal die Hälfte der mutmasslichen Gerichtskosten beträgt. Den verlangten Vorschuss müssen Sie rechtzeitig innerhalb der vom Gericht angesetzten Frist bezahlen, sonst wird auf Ihre Klage nicht eingetreten. Als rechtzeitig gilt, wenn er spätestens am letzten Tag der Frist am Postschalter einbezahlt oder Ihrem Post- oder Bankkonto (in der Schweiz) belastet wird.