Den SBB ist der Vorfall bekannt. Ihre Bahnhofordnung verlangt, dass sich Reisende so verhalten, dass niemand gefährdet, behindert oder gestört wird. Verstösse können eine Wegweisung oder rechtliche Schritte nach sich ziehen. Die Transportpolizei hat das Paar inzwischen identifiziert und den Fall der Kantonspolizei Tessin übergeben. Medien wie «20 Minuten» und «Ticinonline» berichteten darüber.