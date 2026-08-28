Verhütung für Männer
Die Pille für den Mann ist vielleicht zum Greifen nah – eine Chance für alle!
Beobachter-Redaktor Marco Cousin kann hoffen. Die Pille für den Mann könnte 2030 auf den Markt kommen – nach über 50 Jahren Forschung. Aber alle müssen mitmachen: nicht nur die Pharma, auch die mit den Hoden. Ein Kommentar.
Veröffentlicht am 28. August 2026 - 17:01 Uhr
An der Pille für den Mann wird seit Jahrzehnten geforscht. Jetzt könnte ein Durchbruch bevorstehen.Quelle: Getty Images/iStockphoto
Auf unserem Instagram-Kanal hat Multimedia-Journalistin Aileen Lakatos gezeigt, wie sie sich ihre Spirale auswechseln lässt. Ihre Videoreportage tut beim Zusehen weh.
Als Mann kann ich unmöglich nachempfinden, wie es sich anfühlen muss, ein Drahtgespann implantiert zu bekommen. Es ist ein Privileg, dass ich bei Verhütung nicht sofort an Schmerzen, psychische Belastung, Gewichtszunahme, Libidoverlust, Stress oder eine ungewollte Schwangerschaft denken muss. Ein Männerprivileg.
Männer haben sich lange kaum Gedanken zur Verhütung gemacht. Jahrzehntelang war das Frauensache. Sicher, die Antibabypille mag ein hart erkämpfter Befreiungsschlag in der weiblichen Selbstbestimmung gewesen sein. Aber für das Patriarchat bot sie einen Freifahrtschein. Die Pille für den Mann könnte das endlich ändern.
Verhüten ja, aber bitte alles wie zuvor
Strassenumfragen zeigen: Die Pille für den Mann stösst bei vielen Männern auf Interesse. Auch die Verhütung ganz zu übernehmen, können sie sich vorstellen. Aber kaum gehts ans Eingemachte, kommt schnell der Satz: «Klar nehme ich die Pille für den Mann – aber nur ohne Nebenwirkungen!» Irgendwie verständlich. Aber scheinheilig. Denn: Mit den heutigen Standards zur Arzneimittelzulassung wäre die Antibabypille wohl kaum je auf den Markt gekommen.
Praktisch jedes neue Verhütungsmittel für Männer ist bisher an zwei Problemen gescheitert: entweder zu wenig Probanden und Geld oder zu starke Nebenwirkungen. Wobei: Was heisst zu stark? Mit einer Liste der Nebenwirkungen von Verhütungsmitteln für Frauen könnte man ja ein halbes Lexikon füllen. Nur interessierte das früher wenige.
Der Forschungsstand zur hormonfreien Pille für Männer
Natürlich: Wer konsequent mit Kondom verhütet, tut nichts Falsches. Aber es kann nicht sein, dass Verhütungsmittel für Frauen grösstenteils hormonell funktionieren und für die Männer kein einziges. Wenig überraschend lautet der erste Kommentar unter Videos zur hormonfreien Pille für den Mann oft: «Und wann gibts das für Frauen?!»
Angeblich waren Männer mal Entdecker …
Wenn Männer problemlos hormonfrei verhüten, ändert das, wie wir über weibliche Verhütung denken und sprechen. Mit der hormonfreien Pille könnten Männer endlich dafür sorgen, dass sich ein anderer Konsens durchsetzt: dass Verhüten nicht nur Sache des weiblichen Körpers ist. Man(n) müsste sich nur trauen.
Manche Männer kuscheln bereitwillig mit einem Rudel Löwen, wingsuiten batmangleich durchs Lauterbrunnental oder brechen ins Louvre ein. Will man ihnen Angst machen, hilft kein Mount Everest und kein Marianengraben, nicht mal ein Flug zum Mars. Kann es da echt sein, dass sie das Grauen packt, sobald es um Alternativen zu Kondom und Vasektomie geht? Eigentlich nicht.
Verantwortung übernehmen bedeutet immer, etwas Neues auszuprobieren – wie die Pille für den Mann. Der nächste Befreiungsschlag in Sachen Verhütung kann sie aber nur werden, wenn auch die mitmachen, die sich bis jetzt rausgehalten haben. Die mit den Hoden. Also, liebe Männer: Lasset uns Pillen-Probanden werden! Denn wir würden es nicht nur für uns tun. Sondern für alle, die hormonfrei verhüten wollen.
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- «Communications Medicine»: Safety and pharmacokinetics of the non-hormonal male contraceptive YCT-529
- «Watson»: Erste Studie zur Pille für den Mann zeigt gute Verträglichkeit
- «Tagesspiegel»: Die Pille für den Mann: Ja oder nein