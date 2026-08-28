Verantwortung übernehmen bedeutet immer, etwas Neues auszuprobieren – wie die Pille für den Mann. Der nächste Befreiungsschlag in Sachen Verhütung kann sie aber nur werden, wenn auch die mitmachen, die sich bis jetzt rausgehalten haben. Die mit den Hoden. Also, liebe Männer: Lasset uns Pillen-Probanden werden! Denn wir würden es nicht nur für uns tun. Sondern für alle, die hormonfrei verhüten wollen.