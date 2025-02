Ob die Onlineshops auch tatsächlich funktionieren und Waren liefern, ist nicht klar. In vielen Fällen werden Nutzer auf einen ausländischen Viagra-Shop weitergeleitet. Bekannt ist auch, dass solche Seiten den Betrügern dazu dienen, persönliche Daten abzugreifen (Phishing). Der Shop ist in diesen Fällen nur fiktiv. Wer also denkt, (illegal) ein Arzneimittel zu bestellen, gibt den Kriminellen die persönlichen Daten seiner Kreditkarte weiter.