Gefahr: Viele nutzen dasselbe Passwort mehrfach

Da viele Nutzer dasselbe Passwort mehrfach verwenden, wird eine einzige Schwachstelle zum Türöffner für die gesamte digitale Identität einer Person. Wenn ein Passwort bei einem weniger wichtigen Onlinedienst gestohlen wird, probieren Cyberkriminelle die Kombination systematisch bei anderen, kritischeren Konten aus. Dazu gehören E-Mail-Postfächer, Social-Media-Profile, aber auch Zugänge zu Onlineshops, Versicherungsportalen und E-Banking.

Nur schwer zu knacken sind hingegen starke Passwörter, die mindestens zwölf Zeichen lang sind und eine Kombination aus Klein- und Grossbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.