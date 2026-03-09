Konsumkreditgesetz nicht anwendbar?

Anwältin Rausan Noori sieht das kritisch. Im beschriebenen Fall sei zu prüfen, ob Swissbilling das Gesetz umgehe. «Wenn der Lehrling über drei Monate die Funktion nutzen konnte, sich verschuldete und dann nicht blockiert wurde, wäre das KKG aus meiner Sicht anwendbar.» Eine bloss formale Regelung in den AGB, wonach die Schulden innert 30 Tagen zurückzuzahlen seien, reiche nicht aus.