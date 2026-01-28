Emilia macht einen Zahlendreher geltend, sie hätte das Geld einem Freund schicken wollen, anstelle einer 9 allerdings eine 3 getippt. Mein Arbeitskollege empfiehlt, die Person anzurufen. Eine Schweizer Telefonnummer garantiere noch lange nicht, dass die Person auch wirklich in der Schweiz sei. «Betrüger schaffen es immer wieder, dass ihnen Komplizen in der Schweiz eine SIM-Karte senden. So können sie sich aus dem Ausland beispielsweise als Schweizer Twint-Nutzer ausgeben.» Leider nimmt Emilia nicht ab.