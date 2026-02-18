Bei einem Mehrfamilienhaus ist das Schneeschippen des Umschwungs Sache des Vermieters – es gehört zum ordentlichen Unterhalt der Liegenschaft.

Der Vermieter kann aber auch eine Hauswartin damit beauftragen. Nur was zu Ihrem Mietobjekt gehört, müssen Sie selber von Schnee befreien, also zum Beispiel Balkon oder Terrasse und Autoabstellplatz.