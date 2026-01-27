Nachdem der Beschuldigte mit seiner Version der Geschichte bereits bei der Vorinstanz abgeblitzt war, versuchte er sein Glück vor dem Obergericht: Ein Rennen sei er nicht gefahren, betonte er mehrmals. Stattdessen rechtfertigte er sich mit der Aussage: «Ich musste zweimal niesen.» Nach dem ersten Nieser habe er noch kurz auf den Tacho geblickt und 65 km/h abgelesen. Beim zweiten «Hatschi» sei es dann passiert. Wie genau es zum Unfall kam, wisse er jedoch nicht mehr.