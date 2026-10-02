Können Sie uns vorrechnen, welchen Effekt die Rekordpreise konkret in einer einzelnen Lektion haben?

Wir rechnen hierbei mit Benzin der Sorte Bleifrei 95: Bei einem Verbrauch von elf Litern auf 100 Kilometer benötigt ein Schulfahrzeug auf den 20 Kilometern einer Fahrstunde 2,2 Liter Benzin. Durch den Preisanstieg seit Anfang Jahr fallen pro Lektion somit Fr. 1.03 an Mehrkosten an. Bei Dieselfahrzeugen ist der Verbrauch mit etwa acht Litern auf 100 Kilometer zwar geringer, durch den deutlichen Preisanstieg von Fr. 1.79 auf Fr. 2.46 pro Liter fallen die Mehrkosten pro Lektion hier mit Fr. 1.07 aber noch etwas höher aus.