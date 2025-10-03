Diese Regel ist allerdings nicht in Stein gemeisselt. Der optimale Zeitpunkt variiert je nach Region. Wohnt man in den Bergen, empfiehlt der TCS, die Winterreifen früher montieren zu lassen und im Frühling je nach Witterung länger damit zu fahren.



Alternativ kann man sich auch am Wetter orientieren: Bei Temperaturen unter sieben Grad sollte man laut dem Reifen-Verband der Schweiz bereits Winterreifen anbringen.