Als Erstes für Sicherheit sorgen

Am Unfallort gilt es als Erstes immer, für Sicherheit zu sorgen. Ein Verkehrsunfall ist schon tragisch genug – noch schlimmer wird es, wenn auf der Unfallstelle weitere Personen von nachfolgenden Fahrzeugen erfasst werden. In der Hektik ist es wichtig, die nötigen Massnahmen so gut wie möglich zu koordinieren. Wer direkt in den Unfall involviert ist, setzt für das Absichern der Unfallstelle am besten Unbeteiligte wie Mitfahrende ein, denen es nicht zuzumuten ist, Soforthilfe zu leisten. Wer nicht direkt am Unfall beteiligt ist und sich nicht in der Lage fühlt, Erste Hilfe Erste Hilfe Leben retten – so reagieren Sie richtig zu leisten, muss von sich aus beim Absichern helfen.