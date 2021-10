Viele Versicherungen verlangen tatsächlich sehr umfassende Standardvollmachten, die sie ermächtigen, bei Drittpersonen und -stellen Informationen einzuholen. Wenn Ihnen das zu weit geht, wenden Sie sich am besten an die Versicherung. Lassen Sie sich Unklarheiten erörtern und fragen Sie nach, ob die Vollmacht gezielt auf das Notwendige beschränkt werden kann oder ob statt der Generalvollmacht nicht auch Einzelvollmachten für die jeweils involvierten Ärztinnen und Ärzte Vertrauensarzt Was Patienten wissen müssen möglich wären. Aber Achtung: Sie haben eine Mitwirkungspflicht und müssen der Versicherung alle nötigen Informationen liefern. Wenn Sie nicht kooperieren, kann die Versicherung Leistungen kürzen oder verweigern.