Zivaring statt Zivadiliring? Wer das Ticket loswerden will, hat nur eine Chance
Das bekannte Podcast-Trio hat sich getrennt. Gülsha Adilji fehlt auf der anstehenden Livetour. Weil Zivadiliring als Duo auftreten, droht beim Ticketstorno Ärger. Was der Beobachter betroffenen Fans rät.
Aus und vorbei. Zivadiliring macht Schluss. Einer der erfolgreichsten Podcasts der Schweiz ist Geschichte. Die anstehenden Liveshows werden nur noch vom Duo Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic gehostet. Gülsha Adilji fehlt. Eingefleischte Fans müssen jetzt stark sein und an ihrem inneren Kind arbeiten. Denn: Zivadiliring ohne Gülsha ist wie Burning Man ohne Liebesbriefe. Oder Analfissur ohne Dr. Dindo.
Oder für alle anderen: Zivadiliring ohne Gülsha ist einfach nicht dasselbe. Doch was bedeutet das für die geplanten Shows in Bern, Basel und Zürich? Kann, wer bereits ein Ticket gekauft hat, dieses zurückgeben?
Allgemeine Geschäftsbedingungen beachten
Massgebend sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Für die Shows in Basel und Zürich ist dies die Kaufleuten Restaurants AG. Die Auftritte in Bern veranstaltet die Bierhübeli GmbH. Beide Firmen haben den Fall, dass eine Veranstaltung mit weniger oder anderen Personen durchgeführt wird, nicht ausdrücklich geregelt.
Geregelt ist nur, dass man seine Tickets zurückgeben kann, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird. Dass aus Zivadiliring kurzerhand Zivaring geworden ist, könnte einer eigentlichen Absage gleichkommen. Doch Beobachter-Rechtsexpertin Nicole Müller relativiert: «Damit man von einer Absage sprechen kann, müsste sich der Charakter der Veranstaltung schon vollständig ändern.» Besucherinnen müssen also noch einigermassen das erwarten können, wofür sie einst bezahlt haben.
Weiterverkaufen statt zurückgeben
Via Social Media verspricht Yvonne Eisenring vollen Einsatz, eine super Show und einen Rückblick auf fünf Jahre Zivadiliring. Etwas ganz anderes ist das also nicht – auch wenn Gülshas Sprüche zweifellos fehlen werden. Wie eine Zugfahrt ohne Snacks, irgendwie.
«Wer seine Tickets nun loswerden will, verkauft sie jetzt am besten via eine offizielle Wiederverkaufsplattform», rät Expertin Nicole Müller.
Sind Sie Fan dieses Podcasts? Was denken Sie über das Aus von Zivadiliring? Ist das noch dasselbe ohne Gülsha Adilji? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.