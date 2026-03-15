Wirken «zum Wohle aller»?

«Ich bin Präsident des Bündnisses und bringe die Interessen der Konsumentinnen und der Patienten ein», sagt Schneuwly. Die geltenden Transparenzregeln genügten, die Versicherten bräuchten neben der gegebenen Kostentransparenz auch Qualitätstransparenz. «Das Bündnis ist die einzige Organisation im Gesundheitswesen, die versucht, mit einer liberalen Grundhaltung und auf KVG-Basis des regulierten Wettbewerbs die Interessen zum Wohle aller zu vereinen», so Schneuwly. Ausgerechnet eine Organisation, die Partikularinteressen vertritt, soll «zum Wohle aller» wirken?