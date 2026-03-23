Die Lobbys von Ärzteschaft, Spitälern, Pharma, Medtech und Krankenkassen verteidigen ihre Interessen mit allen Mitteln. Ihre Macht und ihr Einfluss reichen weit ins Parlament hinein. So sagte Michele Genoni, Präsident der Standesorganisation der Chirurginnen und Chirurgen, in einem Interview vor einiger Zeit ganz offen: «Wir haben Kontakt aufgenommen mit Parlamentariern. Wir versuchen, Einfluss zu nehmen bei Bundesrätin Baume-Schneider und beim EDI.» Die Chirurgen sind der Meinung, dass sie mit dem neuen Einzelleistungstarif Tardoc zu wenig verdienen.