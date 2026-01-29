Umgekehrt kann auch der Darm unser Verhalten und Empfinden beeinflussen. Dabei spielt das Mikrobiom, also die Milliarden von Mikroorganismen, die im Darmtrakt leben, eine zentrale Rolle. Die Nutritional Psychology erforscht diesen Einfluss der Ernährung auf unsere Psyche. Es spielt also durchaus eine Rolle, was Kinder und Jugendliche, die beispielsweise unter Depressionen oder Angststörungen leiden, ADHS haben oder auf dem Autismus-Spektrum sind, essen.