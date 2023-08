Pink und feministisch: Kein Film ist zurzeit so beliebt wie «Barbie». Wegen des Kinohits boomt nicht nur wieder der Puppenverkauf, auch neue Trends werden gestartet.



Einer davon geht bis unter die Haut: Frauen lassen sich Botox in den Nacken spritzen. Genauer: in den Trapezmuskel. Durch den Eingriff schrumpft dieser Muskel und lässt den Hals besonders schlank aussehen. Somit erhält man in wenigen Wochen einen Hals so schlank wie der von Barbie.