Wie schütze ich mein Kind vor RSV?

Bisher stand in der Schweiz nur Personen über 60 Jahren eine Schutzimpfung gegen das RS-Virus zur Verfügung. Seit 1. Oktober 2024 wird auch eine passive Immunisierung für Säuglinge, die ihre erste Wintersaison erleben, empfohlen. Babys, die zwischen Oktober und März geboren werden, sollen bereits in der ersten Woche nach der Geburt, möglichst noch im Spital immunisiert werden. Diejenigen, die zwischen April und September auf die Welt kommen, können die Immunisierung beim Kinderarzt erhalten.