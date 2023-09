Woran forschen Sie jetzt?

Derzeit untersuchen mein Kollege Andreas Papassotiropoulos und ich das sogenannte hyperthymestische Syndrom. Menschen mit diesem Syndrom könnten Ihnen nicht nur sagen, was sie vor zwei Wochen gemacht haben, sondern auch, was sie am 18. März 2007 oder am 7. Oktober 1997 erlebt haben – kurz, sie vergessen praktisch nichts.