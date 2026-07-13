Zu den über zwei Millionen geruchlosen ekkrinen Schweissdrüsen kommen die apokrinen dazu. Die befinden sich unter anderem in den Achselhöhlen, an der Nase und der Leiste. Die folgenreiche Spezialität dieser Drüsen ist, dass sie ein Fettsäure- und Proteinhaltiges Sekret produzieren, das von Bakterien der Haut zersetzt wird. Dabei entstehen stechend riechende Ameisensäuren und ranzig riechende Buttersäuren. Und genau das ist dieser Mix, der für viele einen unerträglichen Mief, zumindest aber einen ausgeprägten Körpergeruch bedeutet.