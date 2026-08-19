Nehmen wir nun das konkrete Sommerszenario: 30 Grad, ein Nachmittag am See. Wie viel Schutz braucht unsere Haut wirklich, wenn wir unbedeckt draussen sind?

Für den bewussten Nachmittag am See gilt die Faustregel: alle zwei Stunden eine grosse Menge Sonnencreme auf die unbedeckte Haut auftragen. Also zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Das ist so viel, dass der Körper danach erst einmal richtig weiss ist. Ich bin 1,72 Meter gross; für meinen Körper entspricht das ungefähr 30 Millilitern, also etwa einem Drittel einer handelsüblichen 100-Milliliter-Flasche. Wenn Sie also sechs Stunden am See bleiben, ist die Flasche danach leer.