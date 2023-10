Krätze: Das sind die Symptome

Eine Ansteckung mit Krätze macht sich oft durch starken Juckreiz, ein Brennen auf der Haut oder auch Blasen, Knötchen oder Ekzeme und Kratzwunden auf der Haut bemerkbar. Der Juckreiz tritt besonders in der Nacht auf. Betroffene Hautregionen sind vor allem Zwischenräume von Fingern und Zehen, Handgelenke, Knöchel, Ellbogen, Achseln, Brustwarzen und Genitalien. Bei Kindern können auch Kopf und Gesicht betroffen sein. Eine Ansteckung erfolgt meist über direkten Hautkontakt, vereinzelt reicht aber auch ein Kontakt mit einem unbelebten Stoff, der zuvor von einer infizierten Person berührt wurde.

Wie wird Krätze behandelt?

Bei Kindern und Schwangeren wird eine Insektizidcreme am ganzen Körper aufgetragen (Permethrin 5%). Bei Erwachsenen empfiehlt der Bund in seinem Asylhandbuch eine Behandlung mit dem Anti-Parasiten-Medikament Ivermectin. Wichtig ist, dass nicht nur die erkrankte Person behandelt wird, sondern auch alle Personen, die in engem Kontakt standen. Gleichzeitig muss man sämtliche Kleidung, Bettwäsche und alle waschbaren Textilien, mit denen die Person in Kontakt gekommen ist, bei mindestens 60 Grad waschen. Sofas müssen gründlich abgesaugt werden, nicht waschbare Textilien oder Schuhe in dichte Plastikbeutel verpackt und für zwölf Stunden tiefgekühlt werden.