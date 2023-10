Anja Zeidler leidet an einem Desmoid. Dabei handelt es sich um keinen bösartigen Krebs. Der eigentlich gutartige Tumor gilt trotzdem als aggressiv und kann sogar tödlich sein. Nur eine von vier Millionen Personen erkrankt daran.

Desmoide befallen insbesondere im Brustbereich oft Narbengewebe. Sie können sich spontan zurückbilden oder langsam fortschreiten, neigen aber auch dazu, selbst nach einer erfolgreichen Behandlung zurückzukommen. Das ist auch bei Anja Zeidler der Fall. Die Details zu ihrer Erkrankung verbreitet die Fitnessinfluencerin, die allein auf Instagram über 250’000 Follower hat, in den sozialen Medien.

Der erste Tumor war bei ihr vor eineinhalb Jahren entdeckt und schulmedizinisch behandelt worden. Vor rund einem Monat erhielt sie die Diagnose, dass er zurück ist. Eine mögliche Therapie ist eine Operation, was bei Desmoiden allerdings schwierig ist. Die Fasern wachsen so in das umliegende Gewebe ein, dass sie mit den üblichen diagnostischen Testschnitten nur sehr schwer bis überhaupt nicht nachzuweisen sind. So kann es passieren, dass Gewebe zu Unrecht als tumorfrei beurteilt wird.

Voraussetzung für eine Operation ist, dass der Tumor vollständig entfernt wird, ohne dass die Funktion von Gliedmassen respektive Organen beeinträchtigt wird. Laut Zeidler kann ihr Tumor nur beseitigt werden, indem man zwei Rippen entfernt. «Dies hätte ein mindestens 25 Quadratzentimeter grosses Loch zur Folge, das mit einem künstlichen Brustfell, also einem Fremdkörper, gefüllt werden müsste», schreibt sie auf Instagram.

Wenn man nicht alles betroffene Gewebe entfernen kann oder wenn es sich um einen inoperablen Fall handelt, kann eine Strahlentherapie durchgeführt werden. Hinzu kommen medikamentöse Therapien mit Antikörpern oder eine Chemotherapie.

Selbst wenn ein Tumor während oder nach der Anwendung von Naturheilmethoden und Nahrungsergänzungsmitteln zurückgeht oder gar verschwindet, lässt das nicht den Schluss zu, dass sie zur Heilung beigetragen haben. Es gibt dafür bislang keine wissenschaftliche Evidenz.