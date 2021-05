Die App als Lebenscoach

Die Apps lassen sich so einstellen, dass sich der Chatbot täglich nach dem Befinden des Nutzers erkundigt. Oder der Nutzer startet die App bei Bedarf, etwa bei Stress, wenn er den Anflug einer Panikattacke Panikanfälle Ein dunkles Leben mit der Angst im Nacken spürt, ihn Sorgen plagen, er seine Arbeit ständig vor sich herschiebt oder Schlafprobleme Schlafprobleme Was tun, wenn negative Gedanken den Schlaf rauben? hat.



Der Chatbot stellt dem Nutzer dann konkrete Fragen zu seinem Problem und begleitet ihn durch die Situation. Die Lösungsvorschläge orientieren sich an etablierten Methoden der Verhaltenstherapie und kommen dem nahe, was auch ein Therapeut in der Situation seinem Patienten riete.