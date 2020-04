Grundsätzlich hat unser Organismus die Fähigkeit, mit hunderttausenden von Viren und Bakterien fertigzuwerden, das Immunsystem Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? kommt also nicht so rasch an seine Kapazitätsgrenzen, erklärt Thomas Hauser. Hauser ist Facharzt für Allergologie und Immunologie am Immunologie-Zentrum in Zürich. «Bei der Blasenentzündung Blasenentzündung Hochbetrieb am stillen Örtchen handelt es sich um einen relativ kleinen Infekt, richtig behandelt führt dieser nicht zu einem erhöhten Risiko.»