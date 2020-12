Dies hat auch Nick Chiu getan, allerdings war es ein beschwerlicher Weg mit vielen Umwegen und Sackgassen: Was die Medikamente betrifft, hat er sehr vieles ausprobiert. Zudem halfen Waldspaziergänge Waldspaziergänge Darum tut uns der Wald so gut , Yoga und Meditation, den Stress zu reduzieren und zu entspannen. Dank Teilnahme an einer Medikamentenstudie am Kopfwehzentrum Zürich war Nick Chiu in den letzten drei Jahren schmerzfrei – ein neues Leben für ihn.